Workshop für Jugendliche: „Harry Potter und der verrückte Friedensstifter“

„Harry Potter und der verrückte Friedensstifter“ lautete nun der Titel eines Workshops zur Firmvorbereitung der Gemeinde St. Marien in der Westbeverner Kirche. Warm angezogen, ausgestattet mit Tee und Kuscheldecken verbrachten die Teilnehmer die Zeit in der Kirche Ss. Cornelius und Cyprian und stellten sich die Frage „Was hat Harry Potter mit der Bibel zu tun?“. Dazu wurden Textausschnitte aus Harry Potter und der Bibel gehört. Beim Raten verschiedener Zitate merkten die Jugendlichen rasch, dass die Zuordnung gar nicht so einfach war. „Ein paar Zitate haben wir im hinteren Teil der Kirche hängen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Zitate sind als Einladung für Interessierte zu verstehen, selber zu überlegen, von wem die Zitate kommen. Sechs Workshops gibt es in der Firmvorbereitung insgesamt.