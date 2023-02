Wortwitz trifft Flachwitz

Das Duo „Ass-Dur“ begeisterte sein Publikum am Samstagabend im Bürgerhaus in Telgte.

Seit November 2022 treten die Berliner Brüder Dominik und Florian Wagner gemeinsam als „Duo Ass-Dur“ auf. Diese Besetzung ist nach einigen Jahren Pause, dem Ausstieg von Benedikt Zeitner und dem Einstieg Wagners quasi die Neugründung und Wiederauferstehung der bekannten vielfach preisgekrönten Musik-Comedy-Marke. Am Samstagabend präsentierten die beiden mit ihrem Musik-Comedy-Programm „Quint-Essenz“ im bestens besetzten Bürgerhaus Unterhaltung vom Feinsten.

Ein gefundenes Fressen

„Guten Abend“, begrüßt Dominik Wagner einige kurz nach Vorstellungsbeginn erst eingetroffene Zuschauer. Die kleine Unterbrechung − für ihn ein gefundenes Fressen. Während die sich erst einmal ihre nummerierten Plätze suchen, beginnt er eine minutenlange Befragung, die immer neue Blüten treibt. 60 Kilometer sind die beiden von Gronau bis Telgte angereist. Ob sie denn nach dem Konzert wieder nach dorthin zurückfahren würden? Man könnte ja früher Schluss machen? Eine andere Frau kommt hingegen aus dem 110 Kilometer entfernten Minden. Grenzwertig.

Hochintelligenter, oft trockener Wortwitz

Das Konzept ist einfach und nicht neu. Immer wieder: Hochintelligenter, oft trockener Wortwitz, gern spontan und auf Zuruf, kombiniert mit musikalischen Klischees. „Faust aufs Auge“ − ganz egal, ob Florian Wagner den Ballermannhit „Layla“ im Stil einer Beethoven-Klaviersonate oder „Atemlos“ im feinsten Mozart-Parlando parodiert, oder Dominik Wagner auf seiner Violine mittels Looper-Effekt ein komplettes Streichquartett den berühmten „Pachelbel-Kanon“ säbeln lässt. „Hier verwende ich den Looper fürs Schlagwerk. Das hab ich auf der Beatboxing-Musikhochschule in Bottrop gelernt.“

Und schon geht's los. Loop um Loop schichtet Wagner die kurzen Samples, ausgehend von der vokalen Drumset-Schleife übereinander, bis dass nach fünf oder sechs Durchgängen ein perfektes „Rock me, Ludwig“ als Persiflage der bekannten Falco-Nummer aus den 1980er-Jahren entsteht. Zuvor schon erfreut man sich an Mozarts „Türkischem Marsch“ oder Beethovens „Für Elise“ in Dur, anstatt im originalen Moll.

Mit Frotzeleien über das Verfallsdatum eines beim Auftritt vom Vorabend in Düsseldorf verwendeten Flügels, Marke „Schimmel 1885“, der Frage „Wie heißt ein Spanier ohne Auto?“ (Carlos) oder „Welchen Vornamen hat ein Brite mit zehn Autos?“ (Carsten) bereichern die beiden auch die Abteilung Flachwitze.