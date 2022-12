Zahlreiche Aktivitäten zum Jubiläum

100 Jahre Sportverein Ems Westbevern: Das ist ein guter Grund zum Feiern, aber insbesondere auch einer, um die sportlichen Angebote des über 1100 Mitglieder zählenden Vereins den Bürgerinnen und Bürgern im Jubiläumsjahr 2023 näher zu bringen. Das ist das erklärte Ziel der Abteilungen Fußball, Handball, Volleyball, Tennis, Badminton und Freizeit- und Breitensport.

Die Initiatoren der Grün-Weißen haben bereits einen großen Veranstaltungskalender für das kommende Jahr zusammengestellt. Höhepunkte sind der Familiennachmittag mit attraktivem Sport- und Spielangebot am 11. August auf dem Sportplatz und als i-Tüpfelchen die große Jubiläumsfeier zum 100-Jährigen am 12. August auf dem Sportplatz. Das sportliche Angebot zum Mitmachen und Mitschauen beinhaltet für alle Emserinnen und Emser − ob Jung, im mittleren oder fortgeschrittenen Alter, und die, die sich entschließen, im Jubiläumsjahr dem Sportverein beizutreten − reichlich Möglichkeiten der Betätigung. Darüber hinaus gibt es Gelegenheit, auch weitere noch nicht erkundete Sportarten kennenzulernen. Ems bietet in seinem Jahresprogramm auch Fahrten zu sportlichen Ereignissen auf nationaler Ebene an.

Der Club präsentiert im Jubiläumsjahr diverse Angebote aus seinen verschiedenen Abteilungen. So gibt es einen Line-Dance-Workshop − eine faszinierende Tanzform für Jung und Alt, Frauen und Männer am 1. April. Auch im Angebot: Bouldern. Dabei handelt es sich um Klettern ohne Seil und Gurt in Absprunghöhe. An Interessierte ab 50 Jahre richtet sich ein Hula-Hoop-Workshop. Weitere Mitmach-Angebote sind Nordic Working für Neueinsteiger, Indoor-Cycling, Stepp-Aerobic, eine Jubiläumswanderung oder ein Doppelkopfturnier. Freunde des Rasensports kommen beim Jahresabschluss der Fußballer mit einem Derby gegen den BSV Ostbevern (21. Mai) auf ihre Kosten. Das Handball-All-Stars-Game findet am 22. April und das Rasen-Volleyballturnier am 19. August statt.

Dazu kommen einige Highlights auf nationaler Ebene, die sich sicherlich zahlreiche Emser nicht entgehen lassen werden. Da sind die Fahrten zum DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln (18. Mai) oder zum Multi-Sportevent der deutschen Meisterschaften „Die Finals Rhein-Ruhr 2023“. Mit Spaß, Sport und Action für Kinder ab sechs Jahren (20. Januar) sowie „Emser im Schnee“ (Skifahren im Sauerland) am 3. Februar startet der Veranstaltungskalender. Die Generalversammlung des SV Ems Westbevern ist auf den 16. Juni terminiert.