Zahlreiche Häuser bei Starkregen gefährdet

Ein Starkregenmodell weist aus, dass mehr als 100 Häuser bei extrem ergiebigen Niederschlägen gefährdet sind. Die Stadt wird sich mit den Eigentümern in Verbindung setzen.

Post von der Stadtverwaltung werden demnächst 108 Immobilienbesitzer in der Emsstadt bekommen. Denn ihre jeweiligen Objekte – das kann ein Einfamilienhaus genauso sein wie ein Mehrparteienhaus – sind bei sogenannten Starkregenereignissen gefährdet. Weitere acht Objekte in Telgte gelten als stark gefährdet, hier finden jeweils persönliche Gespräche mit den Eigentümern statt.

Grundlage für die Briefe ist ein Starkregenmodell, das das Ingenieurbüro Gnegel aus Sendenhorst im Auftrag der Verwaltung entwickelt hat. Dabei ist nicht nur das oberirdische Stadtgebiet mit seinen Höhen, Freiflächen, versiegelten Bereichen und anderen Einflussfaktoren in die Berechnung eingeflossen, sondern auch die Unterwelt – sprich das gesamte Kanalnetz.

Die Niederschlagsgrundlage für das Modell wiederum ist ein sogenannter Euler-Regen. Dieser kommt rein rechnerisch alle 50 Jahre vor und bedeutet einen Niederschlag von 120,5 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Der Rest ist pure Rechenleistung: Ungefähr 54 Stunden dauert eine Simulation nach Angaben von Rodegang Elkendorf, der als geschäftsführender Gesellschafter des Fachbüros die Ergebnisse vorstellte. „Sie müssen sich das wie eine Modellbahnanlage von Telgte und seinem Kanalsystem vorstellen, auf das dann der Regen fällt“, erläuterte er im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität.

Auf Grundlage der Simulation hat das Ingenieurbüro eine Gefährdungsanalyse abgeleitet, aus der das Ausmaß der Überflutungen hervorgeht. Zusätzlich wurde eine Analyse des sogenannten Schadenspotenzials durchgeführt. Durch eine Überlagerung beider Ergebnisse wurde das Risiko für jedes einzelne Objekte im Stadtgebiet ermittelt.

Die Verwaltung will die Ergebnisse einerseits dazu nutzen, um die betroffenen Immobilienbesitzer für die Gefahren zu sensibilisieren und andererseits mit ihnen – dabei unterstützt auch der Abwasserbetrieb TEO – ins Gespräch zu kommen, um über Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden zu sprechen. Zudem sollen die Ergebnisse auch beispielsweise in zukünftige Bauplanungen einfließen. Ein Beispiel: Rodegang Elkendorf bezeichnete den Bolzplatz hinter dem Imbiss am Steintor nahe der Bahn sowie die Wiese hinter Dartmann als größere natürliche Regenrückhalteflächen. Bei einer möglichen Bebauung gebe es unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf angrenzende Bereiche, das gelte es zu berücksichtigen.

Ein Beispiel für ein stark gefährdetes Objekt nannte der Experte die Sekundarschule. Einerseits sei dafür die Nutzung als Schule ausschlaggebend, andererseits die konkreten Umstände vor Ort, die Überflutungen bei Starkregenereignissen wahrscheinlich machten.

Im privaten Bereich identifizierte der Experte Fenster im Kellergeschoss sowie versiegelte Hinterhofflächen ohne entsprechende Abflussmöglichkeiten als zwei von mehreren potenziellen Schwachstellen.

In drei Punkten gibt es noch Veränderungen: Zum einen ist das Ingenieurbüro gerade dabei, ein entsprechendes Simulationsmodell auch für Westbevern-Dorf und -Vadrup zu erstellen. Zudem soll das zukünftige Baugebiet Telgte-Süd in die Berechnungen einfließen.