Zahlreiche Haushalte ohne Strom

Bei Tiefbauarbeiten wurde ein Stromkabel beschädigt. In der Folge kam es zu Stromausfällen in Teilen des Telgter Südens.

Zwischen 300 und 500 Haushalte waren am Freitagvormittag im Süden des Telgter Stadtgebietes einige Zeit ohne Strom. Nach Angaben der Stadtwerke Ostmünsterland habe ein Tiefbauunternehmen bei Glasfaserarbeiten in der Bauerschaft Wöste in der Nähe des Rochus-Hospitals ein Niederspannungskabel beschädigt. In der Folge seien insgesamt elf Trafostationen ausgefallen. Bis auf drei konnten alle nach kurzer Zeit wieder ans Netz genommen werden, in den anderen Fällen sei vorübergehend mit Notstromaggregaten gearbeitet worden. Betroffen war nach Angaben des Versorgungsunternehmens ein Teil des südlichen Stadtbereichs bis etwa zur Alverskirchener Straße.