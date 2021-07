Zehn Millionen Euro für Telgte

Nach schleppendem Start kommen die Corona-Wirtschaftshilfen in Telgte an.

Die Corona-Wirtschaftshilfen kommen in Telgte an: Das berichten übereinstimmend die heimischen Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker (CDU) und Bernhard Daldrup (SPD) in je einer Pressemitteilungen.

Er sei froh, dass die Hilfen nach einem schleppenden Start inzwischen Fahrt aufgenommen hätten, wird Sendker im Pressetext zitiert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup, Mitglied im Finanzausschuss, betont: „Die Hilfen aus insgesamt sechs Programmen entschärfen pandemiebedingte Liquiditätsschwierigkeiten oder unterstützen Unternehmen beim Neustart.“

Beide Abgeordnete haben bei der Bezirksregierung und anderen zuständigen Behörden recherchiert und liefern einige lokale Zahlen. Gut 60 Millionen Euro (Stand Ende Juni) seien im Rahmen der November- und Dezemberhilfe, der Überbrückungshilfen I, II und III sowie der Neustarthilfe im Kreis Warendorf ausgezahlt worden – 10,34 Millionen Euro davon allein in Telgte.

66 Anträge mit einem Fördervolumen in Höhe von 1 376 361 Euro seien aus der Emsstadt im Rahmen der Corona-Novemberhilfe eingegangen. Bis auf einen kleinen Betrag sei alles ausgezahlt. Bei der Dezemberhilfe seien für 60 von 66 gestellten Anträgen Fördergelder in Höhe von 1 654 976 Euro r geflossen.

Im Rahmen der Überbrückungshilfe I seien für die Stadt Telgte 25 – und damit sämtliche – Anträge bewilligt worden. Die Hilfen hätten ein Gesamtvolumen von gut 98 698 Euro.

Für die Überbrückungshilfe II seien 34 Anträge gestellt und bewilligt worden. Eine Unterstützungssumme in Höhe von 230 871 Euro sei an die Antragsteller ausgeschüttet, teilt der Bundestagsabgeordnete mit.

Im Rahmen der sogenannten Überbrückungshilfe III seien bis Ende Juni 37 Anträge bewilligt und 6 768 071 Euro ausgezahlt worden. Mit diesem Programm werden Unternehmen, Solo-Selbstständige und Freiberufler aller Branchen unterstützt.

Gut sehe auch die Bilanz bei der Neustarthilfe aus. Hier seien 35 Anträge bereits bewilligt und 216 428 Euro ausgezahlt worden. Mit Mitteln aus diesem Topf werden Solo-Selbstständige unterstützt, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum (1. Januar bis 30. Juni 2021) coronabedingt eingeschränkt war, die aber nur geringe betriebliche Fixkosten hatten und für die die Fixkostenerstattung im Rahmen der Überbrückungshilfe III daher nicht in Frage kommt.