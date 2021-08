Zeichen derVielfältigkeit

Ein besonderes Kunstwerk steht in der Eingangshalle des Rochus-Hospitals. Eine Projektgruppe „Ergotherapie“ der Station Barbara hat sich inspirieren lassen und nach Angaben des Hauses „ein Zeichen der Vielfältigkeit von Menschen in Form eines Paradiesvogels geschaffen“. Weiter heißt es dazu: „Jeder soll die Freiheit haben, so individuell und vielfältig zu sein, wie ein bunter Paradiesvogel. Dieser stellt die Vielfältigkeit aller Menschen in Bezug auf Alter, ethnischer und geographischer Herkunft, Behinderung, Religion und Weltanschauung, Lebensraum, sexueller Identität und Orientierung und allem was einen Menschen sonst noch ausmacht dar.“