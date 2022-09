-plk- Telgte. Ein buntes Sitzelement verschönert seit einigen Tagen den Dümmert-Park. Die als „Markenbank“ bezeichnete Sitzgruppe ist mehr als nur ein kunstvolles Objekt in den Markenfarben des „Münsterland e.V. – Verein zur Förderung des Münsterlandes“. Diese Münsterland-Bank hat die Form des Regional-Logos und stellt ein Bekenntnis zur Region dar. An zentraler Stelle am Eingangsbereich des Dümmert-Parkes ist sie auch ein Zeichen des regionalen Zusammenhalts. Als wichtiger Schritt im laufenden Markenaufbau für die Region Münsterland waren Logo und der Claim „Münsterland. Das gute Leben“ 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt worden und werden als Markenzeichen in Kampagnen und Medien verwendet.