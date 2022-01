Zeichen gegen das Vergessen

Er liegt ein wenig versteckt in einer Hecke. Doch so unscheinbar er auch ist: Der etwa ein Meter hohe, senkrecht stehende Stein hat eine besondere historische Bedeutung.

458 Kilometer liegen Telgte und Berlin voneinander entfernt, wenn man über die A2 in die Bundeshauptstadt fährt. Versteckt an einer Hecke am Steintor weist ein etwa ein Meter hoher, senkrecht stehender Stein genau auf diese Entfernung hin. Auf der Vorderseite ist der Berliner Bär mit der Kilometerangabe eingraviert.

Immer wieder fragen sich Passanten, warum der Stein dort steht und welche Bedeutung er hat. Bei der Spurensuche sind die WN im Stadtarchiv fündig geworden.

Deutschlandweit aufgestellt

Wer an der Volksbank im Schatten der mächtigen und mehrere Jahrzehnte alten Eiche über den Fußweg geht und etwas aufmerksam schaut, entdeckt womöglich auf einer Blumeninsel diesen sogenannten Berliner Meilenstein. Bei den deutschlandweit aufgestellten Gedenksteinen handelt es sich um eine Initiative des früheren CDU-Politikers Gerd Bucerius. Dieser war von 1949 bis 1953 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Berlin.

Hans-Christoph Seebohm, damaliger Bundesminister für Verkehr, veranlasste 1953 die Aufstellung dieser Berliner Meilensteine. West-Berlin war seinerzeit von der DDR umschlossen. Mit der Aufstellung von Gedenksteinen mit einer Darstellung des Berliner Bären und Angabe der jeweiligen Entfernung nach Berlin wollte man West-Berlin im allgemeinen Bewusstsein der deutschen Bevölkerung halten und die Verbundenheit mit der Stadt Berlin verdeutlichen. So wurden auf den Mittelstreifen der Autobahnen und an Bundesstraßen im Abstand von 100 Kilometern diese Gedenksteine errichtet. In Telgte wurde der Berliner Gedenkstein, angefertigt vom Steinmetz Düsterhues, am damaligen „Tag der Deutschen Einheit“, dem 17. Juni 1959, feierlich übergeben.

Rede bei der Einweihung

Der damalige Amtsdirektor Hans Melchers sagte bei der Einweihung: „Gerade jetzt, wo es um die Existenz Berlins geht, müssen wir noch mehr um die Einheit unseres Volkes bemüht sein. Man darf den Berlin-Stein nicht nur als äußeres Zeichen unserer Verbundenheit mit Berlin sehen, sondern notwendig sind die eigene Bereitschaft und die geistige Vorbereitung zur Wiedervereinigung.“ Ursprünglich befand sich der Berliner Bär einige Schritte weiter, unmittelbar an der Bahnstrecke am Bahnübergang und damit in der Linkskurve der früheren B64 / Warendorfer Straße. Erich Kröger, der sich damals gerade mit seiner Frau in Telgte niedergelassen hatte, kann sich noch gut daran erinnern.