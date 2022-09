Zeit für Gespräche bei Gegrilltem und Getränken

Die Resonanz war beachtlich: Rund 160 Gäste folgten der Einladung zu einem Grillabend für alle nach Telgte geflüchteten und zugewanderten Menschen anlässlich des 30-jährigen Vereinsbestehens von „Zib“ (Zusammen ist besser) in Telgte.

Zahlreiche Menschen aus der Ukraine, die Zuflucht in Telgte gefunden haben – und jetzt zum Teil in der Turnhalle untergebracht sind – konnten die Veranstalter nach eigenen Angaben begrüßen. Aber auch Geflüchtete aus über 30 Ländern, die sich schon länger in Telgte aufhalten, freuten sich über die Möglichkeit, sich auszutauschen und auch mit Zib-Mitgliedern und ehrenamtlichen Begleitern ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister Wolfgang Pieper hob in seiner Begrüßungsrede die Wichtigkeit der Integration in dieser schwierigen Zeit hervor. Er dankte dem Verein und den Mitgliedern für das große Engagement in der Stadt Telgte während der 30 Jahre lang geleisteten Ehrenamtsarbeit in der Flüchtlingshilfe.

Clemens Stock hatte in der Vorbereitung des Nachmittags die KJG St. Johannes um Mithilfe bei der Betreuung der über 70 Kinder gebeten. Das Team hatte spontan zugesagt und ein Programm für die Kinder mitgebracht, das alle begeisterte.

Zudem bedankte sich der Verein „Zib“ beim Paddelclub Telgte, die Räumlichkeiten am Bootshaus an der Ems nutzen zu dürfen.