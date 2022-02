Ziel war es, einen frischen, neuen und attraktiven Internetauftritt zu gestalten. Zeitgemäß und zukunftsfähig sollte er sein. Schon beim ersten Blick fällt ins Auge, dass die Homepage der Stadt Telgte ein völlig neues Gesicht hat. Dafür sorgt allein schon das markante Rot, dass das Grün – selbst bei der Telge – ersetzt. An den Start gegangen ist die neue Webseite am 1. Februar.

Für ein modernes Erscheinungsbild sorgen auch die vielen Bilder. Wichtig war den Machern, klare Strukturen zu schaffen, die es den Bürgern ermöglichen, sich schnell einen Überblick zu verschaffen und dann auch das Gewünschte zu finden.

Neue Homepage der Stadt Telgte: Barrierefrei und ideal für 's Smartphone

Die neue Homepage ist zudem responsive-fähig. Das heißt, die Darstellung passt sich auch bei Smartphones und Tablets an. „Man muss heute eher vom Smartphone aus denken“, merkt Stephan Herzig an. Gerade Besucher der Stadt würde Informationen über ihr mobiles Endgerät abrufen.

Außerdem ist der Auftritt barrierefrei. Das heißt, er ist bei den Schriftgrößen und dem Kontrast auch auf Menschen mit Einschränkungen zugeschnitten. Sollten dennoch Barrieren auftauchen, können Betroffene diese über einen Link melden.

360-Grad-Stadtrundgang durch Telgte

Ein Highlight für Herzig und sein Team ist der integrierte und interaktive 360-Grad-Stadtrundgang durch Telgte. Mit Hilfe von Fotos werden die Besucher digital durch die Stadt zu den wichtigsten und schönsten Punkten geführt.

Auf der Startseite findet sich an prominenter Stelle auch der Bereich „Aktuelles“, in dem wichtige News vermeldet werden und sich der Veranstaltungskalender mit Informationen rund um Events und Auftritte findet. Zudem befindet sich oben auch ein großer roter Punkt mit einem weißen „i“ in seiner Mitte. Wer dort klickt, wird auf das Serviceportal der Stadt – https://serviceportal.telgte.de – weitergeleitet. Dort werden zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen – unter anderem Formulare – angeboten.

An der Homepage wie auch am Stadtportal wird in den kommenden Monaten weiter gefeilt. „Das Ganze lebt, ist nie fertig. Sowohl inhaltlich als auch von der Struktur“, erklärt Stephan Herzig.

Notwendig geworden war die Neukonzeption von www.telgte.de, nachdem dem bisherigen Anbieter der Vertrag zum Jahresende 2021 gekündigt worden war. Daraufhin wurde gemeinsam mit der Firma Nolis, die den Internetauftritt vieler Kommunen insbesondere in Niedersachsen betreut, erarbeitet.

Neben Stephan Herzig, Leiter des Fachbereichs „Steuerung, Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft“ und der Digitalisierungsbeauftragten Lara Sommerhage hatte Gabriele Börding vom Fachbereich I großen Anteil an der Neugestaltung. Letztere wird den Auftritt in Zukunft betreuen.