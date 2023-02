Zentimeterarbeit für den Glasfaserausbau

Mit Hilfe eines Autokrans wurde eine garagengroße Verteilstation am Sonntagmorgen an ihren Bestimmungsort gehoben.

Als der Kran stand, ging es schnell: Am Sonntagmorgen wurde von einem Unternehmen aus den Niederlanden die Hauptverteilstation für das zukünftige Glasfasernetz in Telgte an ihren Standort am Bolzplatz neben der Bahn gehoben.

Ganz einfach war das Ganze aber nicht. Es musste für einige Stunden nicht nur die Wolbecker Straße gesperrt werden, sondern exakte Arbeit war ebenfalls notwendig, um die tonnenschwere Station in der Größe einer Garage an den richtigen Platz zu bugsieren.