Zentnerschwere Fracht sicher transportiert

Mit dem passenden Gerät war es fast ein Kinderspiel: Das rund 1,6 Tonnen schwere Kunstwerk für den Dorfplatz in Westbevern ist von Telgte nach Westbevern transportiert worden.

Mit dem passenden Gerät und der dazugehörigen Erfahrung war es ein Kinderspiel. Kurze Zeit, nachdem Johannes Wietkamp und sein Team am Haus und Außen-Atelier von Tatjana Scharfe und Friedo Schange eingetroffen waren, schwebte der 1,6-Tonnen-Klotz bereits am Kranhaken durch die Luft und auf den Anhänger. Denn nachdem die beiden Künstler auf ihrer Carport-Auffahrt das Kunstwerk fertiggestellt hatten, musste es nach Westbevern auf den Dorfplatz gebracht werden. Dort wird es zukünftig gleichsam der Ersatz für die vor längerer Zeit entwendete Biber-Skulptur sein. Die offizielle Enthüllung des Sandstein-Kunstwerkes mit Westbeverner Motiven wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Rahmen eines Helferfestes sein.