Ziele und Aufgaben neu definiert

Ein Tagungshaus in Haltern war am Wochenende das Ziel des neu gewählten Pfarreirates von St. Marien. „Geimpft, genesen und frisch getestet“, so heißt es in einer Mitteilung, habe sich das Gremium dort in Klausur begeben, um über die Arbeit in den kommenden vier Jahren abzustimmen.

Bereits am ersten Abend begann die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem biblischen Einstieg. Ausgewählt hatte Christoph Speicher aus dem Referat Pastoralberatung des Bischöflichen Generalvikariates Münster, der zusammen mit Pastoralreferentin Christiane Kreienkamp die Tagung moderierte, das Evangelium des Sonntags. „Es gibt keine Zufälle“, freute sich Christoph Speicher, als er die Bibelstelle bekannt gab: die Berufung der ersten Jünger. Hier konnten alle Teilnehmer Parallelen und Ermutigungen für ihre zukünftige Arbeit ausmachen. Am weiteren Abend standen dann der persönliche Austausch und das Kennenlernen im Fokus.

Besinnung auf die persönlichen Talente

Der nächste Tag begann mit einer Besinnung auf die persönlichen Talente. Alle Teilnehmenden erhielten drei Karten mit Fähigkeiten, die sie behalten konnten, wenn sie passten – oder tauschten, wenn nicht.

„Ich habe mehrfach versucht, diese Karte loszuwerden“, bemerkte Propst Dr. Michael Langenfeld bei der anschließenden Vorstellung der eigenen Charismen, „aber sie ist immer wieder zu mir zurückgekommen. Dann muss sie ja wohl zu mir passen.“ In der Summe zeige sich „schließlich eine beeindruckende Fülle an gottgeschenkten Begabungen, mit denen sich Jede und Jeder in die Arbeit des Pfarreirates einbringt“, heißt es in der Mitteilung.

Weiter ging es mit den Zielen und Aufgaben des Pfarreirates, so wie sie im Lokalen Pastoralplan vom Vorgängergremium beschrieben worden waren. Es konnte festgestellt werden, dass einige Vorhaben abgeschlossen oder etabliert sind, andere noch weiter ausgearbeitet, neu angestoßen oder aber aufgegeben werden müssen.

Fazit des Wochenendes

Der Pfarreiratsvorsitzende Dr. Robert Holtwick zeigte sich sehr zufrieden mit dem Wochenende: „Wir gehen nun mit konkreten Ideen zu Inhalten und Aufgabenverteilung in die nächsten Jahre. Besonders beeindruckt hat mich, wie wir als Pfarreirat auch aktuelle Themen miteinander besprechen und unsere – zum Teil sehr unterschiedlichen – Haltungen und Argumente miteinander ausgetauscht haben.“

Spontan wurde im Rahmen der Klausurtagung über die Kampagne „#outinchurch – Für eine Kirche ohne Angst“ und die Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ gesprochen. In dieser hatten sich mehr als 125 Menschen, die für die katholische Kirche tätig sind, als queer geoutet. Sowohl die Projektgruppe „Regenbogen“ als auch das Seelsorgeteam werden sich weiter mit dem Thema beschäftigen.

Das Wochenende endete mit einem Gottesdienst, in dem das Evangelium der Berufung der ersten Jünger im Mittelpunkt des Predigtgesprächs stand.