Ziporra hat immer spannende Geschichten im Gepäck

Religionspädagogische Akzente setzt Miriam Niebrügge seit einiger Zeit in der Kita St. Johannes. Dabei geht es dann unter anderem um eine kindgerechte Aufarbeitung von Geschichten aus der Bibel und dem Alltag der Kleine.

In Kleingruppen bespricht Miriam Niebrügge mit den Kindern auf altersgerechte Weise Themen, die etwas mit ihrem Leben, aber auch dem Glauben zu tun haben.

Wenn Miriam Niebrügge mit der Eselin Ziporra in eine der Gruppen des Kindergartens St. Johannes kommt, dann wissen die Kinder: Es ist wieder Zeit, sich mit spannenden Geschichten aus und rund um die Bibel zu beschäftigen. „Das macht Spaß“, betonen sie. In Kleingruppen wird dann beispielsweise rund um ein Thema mit biblischem Hintergrund gemalt oder gebastelt. Und Ziporra, die kleine Eselin, steht dabei im wahrsten Sinne des Wortes immer im Mittelpunkt. Denn sie ist dann die Mitte des kleinen Sitzkreises.

Seit einiger Zeit setzt Miriam Niebrügge in der katholischen Einrichtung entsprechende religionspädagogische Akzente. Ein Thema, das die 46-jährige Erzieherin, die über eine langjährige Erfahrung im Kindergartenbereich verfügt, seit Jahren interessiert. Als Mitglied der Minikirche- und Familiengottesdienst-Vorbereitungskreise weiß sie, wie man Kinder für biblische Themen interessiert, sie ihnen kindgerecht nahebringt.

Freundschaft, Streit, Versöhnung und vieles mehr sind dabei nur einige Beispiele für Themenbereiche. Ein anderes ist, dass die Namenstage der Kinder aufgegriffen und die Bedeutung der jeweiligen Namen kindgerecht besprochen werden.

Die ersten Wochen sind bereits vielversprechend gewesen. „Die Idee, situationsorientierte Fragen der Kinder in diesen Einheiten aufzugreifen, ist gut angekommen“, sagt beispielsweise Verbundleitung Dorothee Glatzel. Und Kindergartenleiterin Francis Krüsmann ergänzt: „Wir sind sehr froh darüber, dass der Träger uns als Einrichtung ermöglicht, in diesem Bereich einen besonderen Akzent zu setzen.“

Denn einen (Groß-)Teil ihrer 15 Wochenstunden kann Miriam Niebrügge für solche religionspädagogischen Ansätze und Ideen nutzen. Dabei ist sie gruppenübergreifend tätig, sodass letztlich alle Kinder in den Genuss kommen. Und, darauf legt sie besonderen Wert, ob die Kinder eine Konfession haben und welche, das spielt keine Rolle. Kindergerecht sollen vielmehr aktuelle Fragen der Kinder aufgegriffen werden, unabhängig von diesen Aspekten. Unterstützt wird Miriam Niebrügge bei ihrer Arbeit immer wieder auch von Schwester Theodore.

Damit Miriam Niebrügge ihre Aufgabe bald noch besser als bisher wahrnehmen kann, wird sie ab Januar im Bistum Augsburg an einer Fachweiterbildung zur „Fachkraft für Religionspädagogik“ teilnehmen. Gut anderthalb Jahre lang wird sie dabei regelmäßig nach Bayern fahren müssen oder besser fahren dürfen, um von Experten zu hören und zu erfahren, wie sie zukünftig noch kindgerechter an die Themen herangehen kann. Die Organisatoren des bistumsübergreifenden Angebotes sind nämlich überzeugt: „Kinder sind offen für Sinnfragen, suchen nach Orientierungspunkten und tragfähigen Antwortspuren. Es ist ein Merkmal katholischer Kindertageseinrichtungen, Kinder in dieser sensiblen Phase auf der Grundlage des Evangeliums zu begleiten.“

Doch eines steht bereits fest: Die Eselin Ziporra wird auch künftig im Kindergarten St. Johannes für entsprechende religionspädagogische Angebote stehen. Und noch etwas wird weiter eine wichtige Rolle spielen: Die kleine Schatzkiste, die Ziporra immer mitbringt und in der Geschichten, Lieder und Bastelanleitungen für viele schöne Erlebnisse rund um die Bibel und den Glauben stecken.