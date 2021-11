Zoobesuch und Altstadtbummel

Fünf ereignisreiche Tage in Hannover erlebten jetzt 17 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren während einer Fahrt mit dem Kinder- und Jugendzentrum Telgte. Die zwei hauptamtlichen Fachkräfte sowie drei ehrenamtliche Jugendliche begleiteten die Tour und stellten laut einer Pressemitteilung ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

Da sich die Kinder unterein­ander nicht kannten, wurden zunächst mehrere Spiele zum Kennenlernen veranstaltet. Am zweiten Tag ging es nach dem Frühstück in den Zoo – der Hin- und Rückweg wurde zu Fuß aber auch mit der S- und U-Bahn bewältigt. Entsprechend geschafft waren zumindest die Betreuer am Abend. Am nächsten Tag wurde die Altstadt erkundet. Der rote Faden zeigte den Weg, vorbei an markanten Punkten und Sehenswürdigkeiten. Der regnerische Donnerstag wurde im Indoor-Spielplatz verbracht. Zur Entspannung wurde abends noch ein Kinderfilm gezeigt.

Freitag wurden dann die Koffer gepackt, aufgeräumt und nach einer Spielerallye und dem Mittagessen, die Heimreise angetreten. Die Teilnehmer blicken auf eine ereignisreiche Freizeit zurück und wollen auch im nächsten Jahr dabei sein.