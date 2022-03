Zottelige Freundin auf der Weide

Sie sind ein Blickfang auf der Wiese an einem viel genutzten Rad- und Fußweg, der den Alten Warendorfer Weg mit der Ems verbindet: Die Rede ist von fünf schottischen Hochlandrindern, die sich jeden Tag auf besonderen Besuch freuen.

Eine Augenweide auf der Weide in den Emsauen: Die schottischen Hochlandrinder mit ihrem langen zotteligen Haar. Frank Leißing versorgt die Tiere regelmäßig mit seinen beiden Kindern Mathis und Amelie.

Die zehnjährige Amelie Leißing steht vor Daisy, einem schottischen Hochlandrind mit langen, blonden und zotteligen Haaren. Sie durchkämmt die Haare der 15 Monate jungen Dame. „Mit Daisy habe ich Freundschaft geschlossen. Ich kämme sie täglich“, freut sich Amelie jedes Mal auf die Begegnung. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Denn das Tier macht dabei einen sehr entspannten Eindruck.

Manchmal hat Amelie auch Publikum, denn die Weide grenzt an einen viel genutzten Rad- und Fußweg, der den Alten Warendorfer Weg mit der Ems verbindet. So kommen auch viele Passanten in den Genuss des Anblicks der Tiere, und manchmal sehen sie auch, wie Amelie ihre Daisy gerade frisiert.

Zwei Reitpferde wurden schon 2007 angeschafft

Frank Leißing ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, den es seit 1906 am Alten Warendorfer Weg gibt. Bis zum Jahre 2003 bewirtschafteten seine Eltern Anni und Bernhard Leißing diesen landwirtschaftlichen Betrieb und hielten 20 Milchkühe. Danach war Schluss mit der Landwirtschaft. Bis die Familie den Entschluss fasste, den Betrieb hobbymäßig fortzuführen. Zwei Reitpferde wurden schon 2007 angeschafft. Außerdem werden die dem Bauernhof angrenzenden Weiden bewirtschaftet. Frank Leißing, der als Vertriebsingenieur bei einem Unternehmen in Everswinkel angestellt ist, sorgt auch für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Durch die Art der Bewirtschaftung betreibt er aktiven Naturschutz.

Seit etwa einem Jahr hält Nebenerwerbslandwirt Frank Leißing unweit seines Bauernhofes in den Emsauen schottische „Highland Cattle“. Seine fünf jungen Tiere gehören zu den ältesten Rinderrassen in Europa. Sie leben das ganze Jahr über auf den Wiesen und Weiden am Alten Warendorfer Weg.

Wiese in den Emsauen

In den Emsauen hat die Familie Leißing eine Wiese eingezäunt und für die Tiere eine Heuraufe und einen Unterstand gebaut. Einmal am Tag statten Frank Leißing und seine Kinder Amelie und Mathis den langhaarigen Tieren einen Besuch ab, um sie mit Gemüse und Körnern zu füttern. Ein ausgehöhlter Baumstamm dient als Futtertrog.

Auf die Idee, schottische Hochlandrinder mit ihren majestätischen Hörnern zu züchten, kamen Frank Leißing und seine Frau Karin bei einem Urlaub in Schottland. Frank Leißing: „Dort erlebten wir diese Tiere in der freien Natur. Wir begannen uns dafür zu interessieren. So erfuhren wir von den vielen Eigenschaften. Das kleinwüchsige und relativ leichte Hochlandrind gilt als gutmütig, robust und langlebig.“

Ganzjährige Freilandhaltung

Was für Frank Leißing auch wichtig war: „Die Tiere eignen sich für die ganzjährige Freilandhaltung, kalben leicht und ohne menschliche Hilfe. Außerdem sehen sie mit ihrem relativ langen und zotteligen Fell noch sehr schön aus.“ Die Haare schützen zudem vor Kälte und bieten Schutz vor Stechmücken. „Denn“, so Frank Leißing: „Die Vierbeiner trotzen hohen Niederschlägen und Stürmen, begnügen sich mit wenig ergiebigen Weiden im Sommer und brauchen selbst in sehr nassen, harten Wintern keinen Stall und keine besondere Zufütterung.“

In Greffen, Warendorf und Everswinkel waren die Familie Leißing vor einem Jahr fündig geworden. Die damals etwa sechs Monate alten schottischen Hochlandrinder wurden zunächst auf der Weide am Hof gehalten. Schnell wuchs die fünfköpfige Herde zusammen.

Die Namensgebung war ein feierlicher Akt. Daran durften auch die Kinder Mathis und Amelie mitwirken. Schnell waren die Namen gefunden: Jamy, Bruno, Daisy, Merle und Pauline. Wenn sich Mathis und Amelie mit ihrem Vater am Abend auf den kurzen Weg zum Aufenthaltsort der Tiere begeben, wird die Herde unruhig und läuft zum Gatter. Die Tiere zeigen damit, wie sehr sich die Tiere freuen. Ganz besonders, wenn Amelie wieder ihren Kamm durch die Haare von Jamy zieht: „Durch das Kämmen wird meine Freundin noch hübscher und zutraulicher.“