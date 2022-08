„Zum Nachdenken bringen“

Foto:

- Fotoausstellung unter dem Thema „Umweltsünden“ vom 1. bis zum 30. September im Foyer des Rathauses.,- Unter freiem Himmel essen und dabei ein Gute-Laune-Programm genießen: Das ist das Motto der Picknickkonzerte „Ohrenschmaus“. Eines davon findet am 3. September von 17 bis 21 Uhr im Rahmen der Ausstellung statt. David Harrington spielt im Schatten der Skulpturen am Flügel.,- Am 15. September um 19 Uhr findet eine Lesung mit dem Schauspieler Stefan Nászay im Bürgerhaus statt, der dann aus „Der Schwarm“ von Autor Frank Schätzing vortragen wird.,- 17. September um 17 Uhr: Straßentheater Zirkus Empedokles, nachhaltiges Theaterspektakel von und mit dem Baum und Peter Trabner auf dem Marktplatz,- „Umwelt – Umdenken“ sind am 18. September von 11 bis 18 Uhr verschiedene Vorträge und Infostände zu den Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Natur überschrieben. Die Aktion findet im Bürgerhaus statt.,- Unter dem Leitgedanken „Verborgene Welten“ findet ebenfalls am 18. September um 14.30 Uhr ein Vortrag von Dr. Bettina Dölling statt. Die Expertin des Geologischen Dienstes NRW wird dann Einblicke in die Geologie des Münsterlandes geben. Der Vortrag ist im Bürgerhaus, der Eintritt frei.,- Tourismus + Kultur präsentiert am 30. September um 19 Uhr im Museum Religio in Kooperation mit der VHS und dem Museum Religio den Film „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“.,- Zudem wird es spezielle Stadtführungen unter dem Titel „Stadt, Land, Fluss“ geben. Das Ganze findet im Rahmen der Sonntagsspaziergänge am 2. Oktober um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Marktplatz.