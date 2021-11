Der Verein Horizonte hatte zum „Wiederverwendungstag“ auf die Recyclinganlage am Kiebitzpohl eingeladen. Und zahlreiche Telgter nutzten das Angebot, um nicht mehr benötigte Dinge – die aber noch voll funktionstüchtig und in Ordnung waren – für den guten Zweck abzugeben.

Trödelsachen, Besteck, Gläser, Geschirr, Dekorationen, Bücher, Kleidung, Küchengeräte, Fahrrad, Kinderspielzeug, Gesellschaftsspiele und vieles andere: Zum Wegwerfen zu schade, doch für eine Weiterverwendung hatten 60 Telgter keinen Bedarf mehr. So folgten sie am Samstag dem Aufruf des Vereins Horizonte aus Ennigerloh zum „Wiederverwendungstag“, der auf dem Recyclinghof im Kiebitzpohl stattfand. Bernhard Wagner und Lennart Bücken vom Verein Horizonte hatten alle Hände voll zu tun, um die Spenden anzunehmen, sie zu sortieren und sofort in Kisten zu verpacken. Georg Fenke hatte seinen „Trödelbestand“ eingepackt und war zur Annahmestelle gefahren. Silke Bisping hatte gute Kleidung mitgebracht. Sie lobte diese Sammelaktion, vor allem dass die Sachen weiter verwendet werden. Martina Pahlsmeier hatte funktionstüchtige Geräte dabei. Ein unbenutztes Grillgerät beispielsweise, Kinderschuhe, Bettwäsche und mehr spendete sie dem Verein. Solche oder ähnliche Motive hatten auch die übrigen Telgterinnen und Telgter, die an diesem Samstag Sachspenden zur Sammelstelle brachten.

Die Horizonte-Mitarbeiter waren sich bei vielen Dingen sicher, dass diese schnell neue Besitzer finden werden. „Dieser Globus ist schnell weg“, prophezeite Bernhard Wagner und zeigt auf die gut erhaltenen Weltkugel.

Mehrfach wurde Bernhard Wagner nach den Aufgaben des Vereins gefragt. Der Verein, erläutert der hauptamtlich bei Horizonte tätige Mitarbeiter, beschäftige rund 40 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Verein setze seine sozialen Ziele mit Beschäftigungs- und Qualifizierungsangeboten auf über 100 Maßnahmenplätzen um. Trainingsbereiche seien Fahrrad-, Elektro- und Metallwerkstätten sowie die Secondhand-Fair-Kaufhäuser in Ahlen, Ennigerloh und Oelde.

Der Verein Horizonte möchte den gespendeten Dingen ein zweites Leben einhauchen und vertreibt sie über seine drei Fair-Kaufhäuser in Ahlen, Oelde und Ennigerloh. Als gegen Mittag der „Wiederverwendungstag“ endete und der LKW beladen war, zeigten sich die beiden Mitarbeiter sehr zufrieden. „Der LKW ist gut gefüllt“, freute sich das Team. In Ennigerloh werde der Verein, erläuterte Bernhard Wagner, die Spenden sichten, reinigen, desinfizieren und in den Fair-Kaufhäusern anbieten.