Zünftige Oktoberfeststimmung im Pfarrzentrum

Dieses Oktoberfest im Pfarrzentrum der Kolpingsfamilie bei Kaffee und Kuchen genossen die rund 60 Kolpingsbrüder und -schwestern. Denn drei Jahre lang mussten sie – coronabedingt – darauf verzichten. Vorsitzender Werner Terwort hatte mit seinem Vorstandsteam ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Familienhafte Gemeinschaft

Leckerer selbst gemachter Kuchen, aromatischer Kaffee und angeregte Gespräche sorgten für eine angenehme Atmosphäre. „Es wurde Zeit, dass wir wieder etwas unternehmen“, freute sich Terwort bei seiner Begrüßung im voll besetzten Saal des Pfarrzentrums. „Die Kolpingsfamilie“, so Terwort, „versteht sich als familienhafte Gemeinschaft.“ Das war auch einer der Gründe zur Vereinsgründung 1863: „Wir begannen als katholische Gemeinschaft für wandernde Handwerksgesellen.“

Blick zurück in die Vereinsgeschichte

Nachdem sich alle gestärkt hatten, sahen die Anwesenden einen Film von der Jubiläumsfeier der Kolpingsfamilie aus dem Jahre 1963. Den damaligen Festumzug durch die Altstadt erlebten die Teilnehmenden in bewegten Bildern auf der Leinwand. Wie das so nach fast 60 Jahren ist, war die Freude und auch Überraschung groß, als der eine oder die andere sich selbst oder andere Telgter auf der Leinwand wiedersahen, nur 60 Jahre jünger. „Mein Gott, das ist doch der Hermann“, hörte man so oder ähnlich an diesem Nachmittag immer wieder.

Mit diesem Blick zurück in die Vereinsgeschichte trafen sich alle schnell wieder in der Gegenwart, denn mit Edi und Brigitte Schmidhuber traten zwei aus dem Salzburger Land stammende Musizierende in Trachtenkleidung auf. Edi Schmidhuber spielte auf seinem Akkordeon altbekannte Lieder und sorgte so für etwas Oktoberfeststimmung.