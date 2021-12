Zusammenrücken – mit Abstand

„Schön, dass man sich mal wieder treffen und in Ruhe unterhalten kann. Es ist ein kleines Stück Normalität“, hörte man aus dem Kreis der Teilnehmerinnen, die sich zu einem Nachmittag der KFD Westbevern eingefunden hatten. Dieser begann mit einem adventlichen Kaffeetrinken in Piesers Gasthaus. „Zusammenrücken bei Kerzenschein“ war das Treffen überschrieben. Auf Abstand wurde aber dennoch geachtet.

Ingrid Albers, die die Gäste begrüßte, überraschte diese auch mit einer kleinen Süßigkeit. Bei Kaffee und Kuchen wurde geplaudert, Nachdenkliches und Besinnlichkeit hatten aber ebenfalls ihren Platz.

Anschließend folgte für die Teilnehmerinnen ein kleiner Fußmarsch zur St.-Anna-Kapelle, in der unter dem Thema „Advent – Zeit der Erwartung“ eine mediale Andacht stattfand. Vorbereitet wurde diese von Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen und Ingrid Albers, die als Bibelerzählerin drei Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament vortrug. Sie standen unter den Gedanken „Hoffnung, Erwartung und Zukunft„.

Auch die KFD ist in Aufbruchstimmung. Deshalb wird auch schon auf die nächsten Veranstaltungen hingewiesen: Zur Weiterführung der KFD-Werkstatt wird am 12. Januar um 19.30 Uhr ins Pfarrheim eingeladen. Die Gemeinschaftsmesse in Ss. Cornelius und Cyprianus mit anschließendem Frühstück ist am 19. Januar.

„Carport-Glühen“ heißt es am 28. Januar. Nähere Infos werden rechtzeitig bekannt gegeben. Am 18. Februar um 19.11 Uhr findet nach aktuellem Stand der Dinge die Karnevalsfeier im Gasthof „Zur Bever“ statt. Am 4. März ist Weltgebetstag der Frauen, den die KFD Westbevern zusammen mit der KFD St. Clemens und St. Johannes sowie den Frauen der Petrusgemeinde begeht.

Im kommenden März lädt die KFD Westbevern ihre Mitglieder schließlich zur Frühlingsfeier in den Gasthof Zur Bever ein. Die Vorstellung des neuen Konzeptes, Kassenbericht, Ehrungen sowie ein Theaterspiel stehen dann auf dem Programm.