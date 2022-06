Zusammenstoß mit Lastwagen

Verletzte wurde am Freitag ein 80-Jähriger aus dem Raum Köln bei einem Unfall in Raestrup. Nach Angaben von Zeugen war der Mann, der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Telgte unterwegs war, aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er mit einem Lkw aus Litauen zusammen. Dessen Fahrer hatte nach eigenen Angaben noch die Geschwindigkeit reduziert, konnte letztlich den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Verkehr wurde für die Erstversorgung des 80-Jährigen sowie die Unfallaufnahme halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.