Zuschuss für grundlegende Sanierung bewilligt

In der Westbeverner Kita St. Christophorus stehen Sanierungsarbeiten an.

Für eine grundlegende Sanierung des Kindergartens St. Christophorus hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung noch für dieses Jahr außerplanmäßig einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 275 000 Euro abgesegnet. Nach Angaben des Trägers, der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, müssen dringende Brandschutz- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Zudem müssen Fenster- und Fassadenelemente ausgetauscht, die Heiztechnik ertüchtigt und Barrierefreiheit geschaffen werden.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich nach Angaben der Kirchengemeinde auf 1,05 Millionen Euro. 500 000 Euro davon werden anteilig durch öffentliche Förderung und durch Eigenmittel der Kirchengemeinde finanziert. Von den verbleibenden 550 000 Euro würde das Bischöfliche Generalvikariat die Hälfte übernehmen. Die andere Hälfte steuert nun die Stadt Telgte bei. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales war bereits deutlich geworden, dass auch in Westbevern der Bedarf an Kita-Plätzen deutlich höher ist als das momentane Angebot.

Um perspektivisch zusätzliche Betreuungsplätze bereitstellen zu können, ist die Stadt nach eigenen Angaben mit allen Trägern und dem Kreisjugendamt im Gespräch. Gemeinsam sollen Optionen für eine Erweiterung der Kindergartenplatz-Kapazitäten entwickelt werden.