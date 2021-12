Zustimmung trotz Kostensteigerung

Einbau dezentraler Lüftungstechnik in Grundschulen und städtischem Kindergarten

Telgte

Der Rat hat dem Einbau dezentraler Lüftungstechnik in der städtischen Kindertagesstätte Abenteuerland sowie in der Brüder-Grimm-Schule, der Marienschule und der St. Christophorus-Schule in Westbevern zugestimmt.

