Zwei Autofahrerinnen leicht verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntag gegen 12.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 811 zwischen Brock und Westbevern leicht verletzt worden. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landesstraße in Richtung Westbevern. Hinter ihr fuhr eine 29-Jährige, ebenfalls mit einem Pkw. An der Kreuzung L 811/Riehenhaar/Grevener Damm bremste die Fahranfängerin ihr Auto unvermittelt stark ab und machte einen Schlenker nach rechts in die Straße Riehenhaar. Dann fuhr die Sassenbergerin in einem Zug zurück auf die L 811, um in den Grevener Damm einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Pkw der Laderbergerin. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Fahrerinnen in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.