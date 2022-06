Zwei begeisternde Männer im Garten

Christian Nachtigäller (l.) und Thomas Schulz mussten improvisieren, denn wegen einer Erkrankung konnte Norbert Woestmeyer nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

„Drei Männer auf drei Kisten“: So war die Veranstaltung betitelt, die im Garten des Religio stattfand. Walburga Westbrock von der Buchhandlung LesArt hatte in Kooperation mit dem Museum eingeladen und viele Zuhörer und Zuhörerinnen waren gekommen. Die Karten waren schnell vergriffen und die Veranstaltung bis auf den letzten Platz ausgebucht.

„Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass diese Lesung von Norbert Woestmeyer, dem Schauspieler Thomas Schulz und Autor Christian Nachtigäller ein Garant für kurzweilige und humorvolle Unterhaltung ist“, heißt es in einer Mitteilung. Der einstige Geheimtipp sei seit Jahren etabliert und mittlerweile ein fester Bestandteil im Kulturkalender.

Bei bestem Wetter, frischen Getränken und kleinen Häppchen wurden die Gäste von den Lesenden empfangen. Allerdings nur von zwei der drei angepriesenen Herren. Der dritte war erkrankt und sendete auf digitalem Weg einen lyrischen Gruß. So wurde aus „Drei Männer auf drei Kisten“ schnell „Zwei Männer im Garten“.

Thomas Schulz und Christian Nachtigäller bemühten sich redlich, den fehlenden Mann zu ersetzen und entzündeten ein Feuerwerk der guten Laune. Mit humorvollen Geschichten, witzigen Gedichten und übermütig launigen Dialogen überzeugten sie und zeigten, dass selbst einfache Situationen, wie etwa ein Computerabsturz, eine Katze in einer Tuba oder der Besuch bei einer Tante, sehr lustig sein können.

Das Publikum, das coronabedingt zwei Jahre auf diese Veranstaltung verzichten musste, lachte Tränen. Auch tiefgreifende Erkenntnisse, dass Alkohol eben doch eine Lösung sein kann oder wie man Kastanienmännchen lebensecht herstellt, wurden launig vermittelt.

Fast am Ende der Lesung fing es doch noch an zu regnen. Doch weder Wind noch Wetter löste die Vorstellung auf, so dass die laut geforderten Zugaben im Schutz einiger Pavillons gegeben wurden. Viele der Gäste forderten eine Wiederholung und ließen sich bereits für das nächste Jahr auf einer Warteliste vormerken.