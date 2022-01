Zwei Container für die Übergangszeit

Eine Linde musste an der Marienschule gefällt werden. neben dem Spielplatz am Wendehammer werden zwei Containerklassen übereinander aufgestellt.

Die Marienschule hat weiteren Raumbedarf, insbesondere weil die Betreuungsangebote wie die Offene Ganztagsschule und die Über-Mittag-Betreuung sichergestellt werden müssen. Hinzu kommt, dass künftig mehr Schüler an den Differenzierungs- und Förderangeboten teilnehmen werden. Um schon in naher Zukunft genügend Räume zur Verfügung zu haben, werden zunächst einmal Container aufgestellt. Erste Raummodule sollen auf der Fläche neben dem Spielplatz und der Sporthalle am Wendehammer am Mönkediek platziert werden.

Um den dafür notwendigen Platz zu schaffen, wurde am Dienstag eine Linde gefällt. „Alle anderen in Frage kommenden Standorte hätten Bewegungsflächen für die Kinder deutlich eingeschränkt und/oder die weiteren Phasen der Erweiterung und des Ausbaus behindert“, schreibt Bürgermeister Wolfgang Pieper auf WN-Anfrage.

Die Container müssen bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 stehen. Derzeit laufe das Vergabeverfahren, berichtete Kerstin Koch-Bocianowski vom städtischen Gebäudemanagement. Nach den Sommerferien sollen zwei übereinander stehende Klassenräume genutzt werden können.

Der Prozess für die baulich-räumliche Erweiterung startet dann im zweiten Halbjahr mit einem Architekturwettbewerb. Grundlage ist die bereits in den politischen Gremien vorgestellte Machbarkeitsstudie für Erweiterungsoptionen auf dem Gelände.

Sollten für die Erweiterung der Grundschule vorhandene Bauteile/Pavillons weichen müssen – und davon sei, so der Bürgermeister, auszugehen – würden während der Bauphase weitere Räume in Modulen beziehungsweise Containern bereitgestellt werden müssen.