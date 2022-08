Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit

Gleich zwei Unfälle gab es nach Polizeiangaben am Freitag.

Gegen 15.10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße in Raestrup ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Die beiden Beteiligten waren mit ihren Pkw in Richtung Warendorf unterwegs. Als eine vorausfahrende 20-jährige Frau aus Warendorf mit ihrem Opel Adam nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Warendorf mit seinem Opel Corsa auf deren Wagen auf. Beide Fahrzeugführer wurden dabei verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschadenswert wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Die B 64 war zeitweise gesperrt. Am Freitagmittag gegen 12.55 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Alverskirchen mit einem Kleinkraftrad den Orkotten in Richtung Münstertor. Eine 36-jährige Frau aus Berlin war mit ihrem Pkw in die gleiche Richtung unterwegs und beabsichtigte, links in eine Zufahrt abzubiegen. Der Zweiradfahrer fuhr auf und verletzte sich dabei leicht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.