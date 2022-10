Zwei Verletzte bei Unfall

Zu einem Zusammenstoß an Beckers Kreuz in Vadrup kam es am Freitagmorgen.

Zwei Personen wurden am Freitagmorgen bei einem Unfall an Beckers Kreuz in Vadrup leicht verletzt. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Steinfurt war eine 52-jährige Frau aus Sassenberg auf der Telgter Straße unterwegs und wollte in Richtung Fuestrup abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den Pkw einer 39-jährigen Grevenerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Westbevern war mit fünf Einsatzkräften vor Ort, um unter anderem auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.