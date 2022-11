Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 830 schwer verletzt.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag gegen 7 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 830 schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen war er in Fahrtrichtung Brock unterwegs, als es in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der auf die Landesstraße abbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Ostbevern war mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften vor Ort im Einsatz.