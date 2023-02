Zwei zusätzliche Kita-Gruppen

Die Kita St. Christophorus in Westbevern soll renoviert und gleichzeitig erweitert werden. Zwei zusätzliche Gruppen sollen die Kindergartenplatzsituation im Dorf und in Vadrup entspannen. Gleichzeitig soll das in die Jahre gekommene Pfarrheim durch einen Neubau ersetzt werden.

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kreis Warendorf will die Kirchengemeinde St. Marien die Kindergartensituation in Westbevern optimieren. Dazu soll nicht nur der bestehende Kindergarten umfassend renoviert und an die neusten Anforderungen angepasst werden, sondern zeitgleich soll eine Erweiterung der Kita von drei auf fünf Gruppen erfolgen. Erste Planskizzen für Umbau und Erweiterung hat Propst Dr. Michael Langenfeld bereits im Hauptausschuss vorgestellt.