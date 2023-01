Zweites Leben für ausrangierte Sachen

Wiederverwertungstag auf dem AWG-Hof in Telgte

Außerordentlich viel verwertbare hochwertige Waren, so Bernhard Wagner, seien abgegeben worden. Unterstützung erhielt er von Lars Kuhnert von der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf.

„Spendenfreudig und hilfsbereit“, so beschrieb Bernhard Wagner am Samstag die Telgter, die zum Recyclinghof kamen und dort dem Verein Horizonte viele nützliche Dinge wie Spiele, Bücher, Fahrräder, Rollatoren, Kinderwagen, Handwerkszeug, Elektrogeräte, Lampen und mehr übergaben.

Das alles wird nicht nur weiter verwendet, sondern dient auch einem guten Zweck. Der gemeinnützige Verein „Horizonte Arbeitsförderung und Integration“ unterhält in Ennigerloh auf einer 3000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche ein Second-Hand-Fairkaufhaus, ebenso in Oelde und in Ahlen.

Am Ende der Aktion war der Lkw voll. Die Waren werden von Mitarbeitern aufgearbeitet oder repariert und später in einem der Fair-Kaufhäuser günstig angeboten.