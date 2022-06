Zwölf neue Grundstücke

Die Bezirksregierung Münster hatte seinerzeit festgelegt, dass das Westbeverner Baugebiet Lütke Esch II in zwei Abschnitten – nördlich und südlich des Wirtschaftsweges „Im Lütken Esch“ – und zudem noch zeitlich versetzt zu realisieren ist. Nun wurden die Erschließungsarbeiten für den ersten Abschnitt 2021 abgeschlossen. Für die 15 Baugrundstücke liegen der Stadt fünf Bauanträge vor, wurde in der Sitzung des Planungsausschusses berichtet. Die ersten beiden Häuslebauer haben bereits mit dem Bau begonnen. Um auch in Zukunft Grundstücke in Westbevern-Dorf an Bauwillige vergeben zu können, sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den südlichen Abschnitt geschaffen werden. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde am Donnerstagabend beschlossen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch