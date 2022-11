Zwölf neue Messdiener begrüßt

Zwölf neue Ministranten sind in Westbevern in die Messdienergemeinschaft aufgenommen worden.

In St. Cornelius und Cyprian in Westbevern

Dienst am Altar zu verrichten, darauf können sich nun die neuen zwölf Messdiener in St. Cornelius und Cyprian in Westbevern freuen. Mit der Neuaufnahmefeier, die im Gottesdienst in der Pfarrkirche stattfand, beschlossen sie ihre Vorbereitungszeit. Propst Michael Langenfeld hielt den Gottesdienst, Pastoralreferent Dr. David Krebes die Predigt. Unterdessen stellten sich auch die neuen Messdiener vor.

Seit Oktober vorbereitet

Einmal in der Woche hatten sich die Jungen und Mädchen seit Oktober auf ihren schönen Tag vorbereitet. Ann-Kathrin Kaffille, Marike Sommer und Nina Kleimann aus der Leiterrunde der Messdienergemeinschaft hatten die Vorbereitung übernommen. Als „Kirchenwehrwölfe “ bezeichnet sich die neue Gruppe. Über den kirchlichen Teil, der in der Theorie und Praxis am Altar stattfand, wurden die Treffen durch Spiele ergänzt, um den Zusammenhalt zu fördern. „Alle neuen Messdiener waren sehr konzentriert und mit Freude in den Tagen der Vorbereitung bei der Sache“, lobte das Organisationstrio.