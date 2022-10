Unterhaltsamer Umgang mit Vorurteilen

Die Theatergruppe Ulüm erzählt Geschichten vom Einleben in Deutschland – für Zuschauer mit und ohne Migrationshintergrund. Pointiert und mit jeder Menge Augenzwinkern. Jetzt gastierte das Theater „ulüm“ vor Ehrenamtlichen aus dem gesamten Kreis in Beckum.

„Sind Sie Ausländer? Nein, ich bin Türke.“ Das Theater „ulüm“ brachte das humorvolle Theaterstück rund um das Thema Integration am Sonntag auf die Bühne des „Filou“ in Beckum.

Die zweistündige Vorstellung hatten Tanja Belov und Valerie Kräuter vom Kommunalen Integrationszentrum des Kreises organisiert – als Dankeschön für das zum Teil langjährige Engagement der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit. Fast voll besetzt war der große Saal, als die beiden Mitarbeiterinnen des KI die Gäste begrüßten.

Das Theater „ulüm“, 1998 als erstes türkisches Theater in Bayern gegründet, spielte mit viel Herz und Humor und zeigte in lockeren Szenen wie Vielfalt, Diskriminierung und Menschenrechte in der Gesellschaft mit den Augen der typischen türkischen Familie Dasch betrachtet werden, die kollektiv eingedeutscht und „ein bisschen zu integriert“ ist.

Migration als Stoff für die Bühne

Vorurteile, aber auch Ängste nahm das sechsköpfige Schauspieler-Team in den Blick und sparte dabei nicht mit Eigenkritik. „Wohin fahren wir, womit fahren wir, wo übernachten wir?“

Die Urlaubsfrage erklärte die Familie ganz einfach: „wir fahren in die Türkei, übernachten bei Verwandten“. Da liegt es nahe, dass Ehefrau Fikriye den Aufenthalt für eine Schönheitsoperation in Istanbul nutzen will und es am Grill sogar vegetarische Döner mit Ananas gibt. Der Vater bessert sein Einkommen mit Taxifahrten auf und lernt so einiges über seine ausländischen Gäste aller Altersgruppen. Doch diesen Job möchte mittlerweile kein Deutscher mehr machen. So kommen die Japaner und übernehmen die Fahrdienste mit ihren Leuten. Selbstverständlich werden die deutschen Autos entsprechend durch japanische Modelle ersetzt.

Szenen und Tänze mit Wortwitz

In lustigen Szenen bringt das Ensemble auch das Thema „türkische Gastfreundschaft“ auf die Bühne, ein Zwölf-Gänge-Menü als Gegenleistung für die Vermittlung eines eigenen Hauses muss sein.

Die Zuschauer waren begeistert. Den Schauspielern war es gelungen, ernste Themen mit einer humorvollen Darstellung und tollen Tanzeinlagen anzusprechen und damit das Publikum zum Lachen zu bringen.