Tradition in die Zukunft transformiert

In der Rinderzucht hat sich der Betrieb Wiewer in Rinkerode längst einen Namen gemacht. Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Am Samstag öffneten Leonie und Ludger Wiewer ihren Stall im Rahmen der WLV-Hoftouren.

Rinkerode: Leonie Wiewer ist ganz in ihrem Element. Als staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin weiß sie genau worum es geht, wenn komplexe Themen wie Genetik auf den Tisch kommen. Am Samstag nutzten Besucher das Angebot des WLV (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband), den Hof Wiewer in Rinkerode zu besuchen. Ein Betrieb mit Rinderhaltung und Zucht. Es sollte der Auftakt zur Aktion „Hoftouren“ sein, die tiefe Einblicke in die Landwirtschaft gewähren will.