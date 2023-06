Seit Jahren fordert Adrian Blaschke eine gerechte Bezahlung von Krankenfahrten, die sein Unternehmen Sanitrans durchführt. Weil DAK, Barmer und die Techniker Krankenkasse sich weigern, die Anfahrtspauschale zu zahlen, will Blaschke den Tansport von Versicherten dieser drei Ersatzkassen einstellen.

Adrian Blaschke, Geschäftsführer von Sanitrans, organisiert Krankenfahrten. Das Foto zeigt ihn mit seinem Mitarbeiter Marco Kölbel. Von ehemals 14 Fahrzeugen sind inzwischen nur noch acht im Einsatz – eine Folge der aus Sicht des Unternehmers „asozialen Preispolitik einiger Krankenkassen“. Der Ahlener hat Klage eingereicht und will für drei Kassen gar nicht mehr fahren, sollte sich an der Bezahlung nichts ändern.

Er wartet bis Ende des Monats. Sollten die Krankenkassen bis dahin nicht einlenken, will Adrian Blaschke, Geschäftsführer des Krankentransport-Unternehmens Sanitrans in Ahlen, für drei Ersatzkassen nicht mehr fahren – also deren Versicherte nicht mehr transportieren. Gemeint sind die Techniker Krankenkasse, die Barmer und die DAK. Denn diese drei Kassen verweigern Blaschke seit Jahren die Zahlung einer Anfahrtspauschale.