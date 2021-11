Über das große Geheimnis staunen

Telgte

Die 81. Krippenausstellung in Telgte ist eine Wiederauflage der 80. Ausgabe. Die musste nämlich 2020 wegen Corona nach nur drei Öffnungstagen geschlossen werden. Um so mehr sollte man jetzt die Zeit nutzen, die Schau unter 2G-Regeln und mit ausreichend Abstand zu besuchen. Eine so große künstlerische Vielfalt gab es selten. Wir bieten hier einen schriftlichen und bebilderten Rundgang.

Von Johannes Loy