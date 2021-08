Umbau der Wirtschaft im Visier

Ahlen

Mit 25 Jahren will Ludger Gerhardt aktiv in der Politik mitmischen. Mit seiner Kandidatur für den Bundestag will der Ahlener die Werbetrommel für seine Partei schlagen. Denn die ÖDP habe im Kreis nur wenige Mitstreiter. Dabei sei es wichtig, ein alternatives Konzept zu den großen Parteien vorzulegen. „In der Energiepolitik wird aktuell beispielsweise immer noch auf Atomkraft und Braunkohle gesetzt“, kritisiert Gerhardt. „Niemand traut sich durchzusetzen, was jetzt nötig wäre.“

Von Beate Kopmann