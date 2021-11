Unbekannter Mann entblößt sich vor 58-Jähriger

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag vor einer Frau in Beckum entblößt gezeigt. Auf einem Fahrrad überholte er die 58-Jährige, stieg ab und zog seine Hose herunter. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr vor einer Beckumerin entbößt gezeigt. Die 58-Jährige war nach Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Werseradweg Höhe Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Ahlen unterwegs, als von hinten ein Fahrradfahrer kam.

"Dieser überholte sie, stieg ab, zog seine Hose herunter, zeigte sein Glied und stellte ihr eine Frage", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Nachdem die Frau seine Ansprache verneinte, berührte er sie kurz am Gesäß und flüchtete mit seinem Fahrrad Richtung Blaue Lagune.

Der Mann ist circa 1,70 Meter groß und war laut der Beschreibung mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einem Hoodie bekleidet. Er fuhr mit einem alten Fahrrad.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem jungen Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum zu melden, telefonisch unter 02521/9110 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.