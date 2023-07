Fußgängerin nach Unfall mit Transporter gestorben

Letzte Woche Montag (26. Juni) ereignete sich in Ennigerloh ein Unfall, bei dem ein Transporter eine Fußgängerin erfasste. Die 84-Jährige ist an den schweren Verletzungen, die sie sich zugezogen hatte, nun gestorben.

Nach einem Unfall am 26. Juni in Ennigerloh ist eine 84-jährige Frau gestorben.

Die lebensgefährlich verletzte Enningerloherin ist nach Angaben der Polizei diese Woche gestorben. Am vergangenen Montag (26. Juni) war sie laut einer Mitteilung der Polizei beim Überqueren einer Straße von einem abbiegenden Transporter angefahren worden.

Die Seniorin war daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Am Freitag (7. Juli) teilte die Polizei mit, dass die 84-Jährige an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben ist. Der 42-jährige Fahrer des Transporters war bei dem Unfall der Polizei zufolge ebenfalls verletzt worden.