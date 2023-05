Sechs Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Erst fiel er mit seiner schnellen Fahrweise bei Regen auf, dann geriet er in den Gegenverkehr: Ein 23-Jähriger verursachte am Montag in Liesborn einen Unfall mit sechs Verletzten.

Am Montagabend geriet ein 23-jähriger Fahrer mit seinem voll besetzten Auto auf einer Straße in Liesborn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er nach Angaben der Polizei frontal mit dem Auto einer 48-jährigen Frau aus Wadersloh. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer, sowie die vier Mitfahrenden des 23-Jährigen im Alter von 18 bis 46 Jahre verletzt. Sie wurden laut Polizei mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Wagen des jungen Mannes bereits zuvor durch sein überhöhtes Tempo bei Regen aufgefallen. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde dem 23-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Die Straße war für zweieinhalb Stunden gesperrt.