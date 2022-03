Untergrund wie Wackelpudding

Es war fast so etwas wie eine unendliche Geschichte: die Umgestaltung des Vorplatzes der Johannesschule wurde und wurde gefühlt nicht fertig. Aber jetzt: die bekannte löchrige Asphaltfläche mit den bei Regen gut gefüllten Pfützen soll noch vor Ostern zu einem freundlichen, strukturierten Eingangs-, Park und Aufenthaltsbereich werden. Insgesamt gut 730 000 Euro an Baukosten kamen zusammen und einige Überraschungen und Herausforderungen im Boden traten zutage, die vom findigen Baustellenteam schließlich gelöst worden sind.

Ende März soll es endlich soweit sein: Auch das letzte Baustellenfahrzeug sollte den Vorplatz der Johannesschule verlassen haben. Dann ist aus der seit Jahren bekannten löchrigen Asphaltfläche mit den bei Regen gut gefüllten Pfützen, ein freundlicher, strukturierter Eingangs-, Park und Aufenthaltsbereich geworden. Der Weg dorthin war allerdings ziemlich aufwendig.

Vor der kostenintensiven Grundsanierung scheuten die Verantwortlichen lange zurück. Mit den Abschlusskosten von 170.000 Euro in diesem Jahr sind im Haushalt seit 2020 insgesamt gut 730.000 Euro an Baukosten dafür veranschlagt.

Tief unter der Erde

Um den Platz dauerhaft trocken und eben zu bekommen, reichte es eben nicht aus, einfach eine neue Asphaltdecke darüber zu ziehen, denn das Problem lag teilweise tief unter der Erde.

Früher floss die Hessel in unmittelbarer Nähe der Schule vorbei und in dieser ehemaligen Niederung der Hessel ist der Untergrund bis heute an vielen Stellen instabil, weiß Marcel Krieft, der die Baumaßnahmen für die Stadt betreut hat.

Hinter der Sporthalle, wo der neue Lehrerparkplatz entstanden ist, seien jede Menge Findlinge zu Tage getreten, die nun beim Bauhof lagern. Da, wo früher die Fahrradständer standen, sei die Verwerfung besonders stark gewesen. Hier fanden die Bauarbeiter eine sogenannte Torflinse, erzählt Krieft. „Humoser Boden mit Wurzeln und Holz durchsetzt“, nennen Experten das, worauf der Bagger stieß. „Man muss sich das vorstellen wie Wackelpudding“, beschreibt Krieft die Bodenstruktur anschaulicher. Das Problem: solche Stellen sind von außen nicht zu sehen. Erst Plattendruckversuche lassen sie erkennbar werden.

Um einen ebenen, tragfähigen Unterbau für den Platz herzustellen, der möglichst wirtschaftlich umgesetzt werden kann, haben die Fachleute zunächst experimentiert. Schließlich musste auch der hoch liegende Grundwasserstand einberechnet werden.

Sechs Stufen

Die Wahl sei auf ein sechsstufiges Modell gefallen, erläutert Krieft: Zunächst wurde überall so tief gebaggert, bis eine tragfähige Schicht gefunden war. Mal reichte, etwa in der Nähe des Schulgebäudes, eine Tiefe von etwa 1,30 Meter. Mal musste der Bagger bis in rund 2,20 Meter Tiefe ran. „Das sah teilweise lustig aus, diese Huckelpiste“, erinnert sich Krieft. Mit 1,80 Meter im Durchschnitt reichte die notwendige Tiefe – bis an das obere Ende des im Vorfeld geschätzten Wertes.

Zunächst wurde dann Füllsand aufgebracht und verdichtet. Auch gebrochene Natursteine, sogenannter Grobschlag, sei im Gespräch gewesen, aber als zu teuer verworfen worden. In 80 Zentimeter Tiefe folgte dann ein sogenanntes Geogitter aus Kunststoff. Es diene als Bewehrung der ungebundenen Sandschicht, erläutert Krieft.

Vom Grobschlag zum feinen Pflaster

20 Zentimeter Grobschlag bildeten eine kapillarbrechende Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu bremsen. Dann folgte ein Filterfließ, ehe es mit dem ganz klassischen Aufbau aus Kies und Splitt weiterging, den ein ordentliches Pflaster jetzt überdeckt.