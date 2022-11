Verdächtiger soll Tat in einem Video an seine Eltern gestanden haben

Der 30-Jährige Mann aus Ennigerloh, der in der vergangenen Woche in Warendorf eine 21-jährige Ex-Kollegin getötet haben soll, ist gefasst. Nun meldete sich die spanische Polizei – mit ungewöhnlich vielen Details.

Der Verdächtige im Fall der getöteten 21-jährigen Warendorferin soll sich einige Tage nach der Tat per Videonachrichten (Instant Messaging) an seine Eltern sowie an eine Freundin zu den Taten bekannt und mit Suizid gedroht haben. Das geht aus einer Mitteilung der spanischen Polizei (Policía Nacional) hervor, die den 30-jährigen Ennigerloher am Dienstag vergangener Woche – wie berichtet – in seinem Auto auf der Autobahn A-3 in Richtung Madrid festgenommen hatte.