Viel mehr als 1,5 Kilometer Asphalt

Formaler Baubeschluss für Stadtstraße Nord steht an

Ein neuer Kreisverkehr (o.l.), ein langeDas Regenrückhaltebecken an der künftigen Stadtstraße nahe am Milter Kreisel ist schon lange fertig. Es ist unten rechts im Plan grafisch dargestellt. Rechts ein Schnitt durch den Mittelteil der neuen Emsbrücke.

Etwa 1,5 Kilometer neuer Straße, eine 73 Meter lange Emsbrücke und ein zusätzlicher Kreisverkehr am Hellegraben. So viel zu den Kerndaten der knapp elf Millionen Euro teuren Stadtstraße Nord. Seine Bedeutung erhält der dritte Bauabschnitt dieser Umgehung aber erst durch seine Funktion als Lückenschluss. Wer aus dem Süden oder dem Osten Richtung Norden will, fährt nach der Fertigstellung der Straße über die Kreuzung B 64/Hellegraben quer über die Ems zum Kreisverkehr Milter Straße, spart Zeit und Weg durch die Stadt.