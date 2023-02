Vincent freut sich auf „Leben im Haus“

Bis vor zwei Jahren konnte Vincent noch zur Schule gehen - in die Erich-Kästner-Schule in Oelde, eine Förderschule für Kinder mit körperlicher Behinderung. Handicaps hat der 15-Jährige viele. Er leidet seit seiner Geburt an einer Fehlbildung des Gehirns. Weil Vincent seit gut zwei Jahren nicht mehr sitzen kann, wird aber aus dem Schulbesuch nichts mehr - auch weil die Krankenkassen den Liegend-Transport nicht bezahlen. Seitdem verbringt der Warendorfer die meiste Zeit des Tages mit seiner Mutter Rebekka Bussmann. Und die freut sich sehr, dass neben dem Pflegedienst auch der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Kreis Warendorf regelmäßig bei der Familie zu Gast ist.

