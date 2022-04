Wahlkampfstart mit Mona Neubaur

Kalter Wind überzog am Samstagnachmittag den Marktplatz von Telgte, als dort Mona Neubaur (Düsseldorf), Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen für die Landtagswahlen am 15. Mai, in einer halbstündigen Rede die NRW-Wahlkampfthemen ihrer Partei vorstellte. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war in den Ansprachen allgegenwärtiges Thema.

Die 44-jährige nutzte die Bühne auf dem Platz, um auch ihr Wahlprogramm vorzustellen. Sich für Frieden, für Freiheit und Demokratie einzusetzen sei ebenso bedeutsam wie die Unabhängigkeit von Gas, Kohle, Öl und Diktatoren. Zum Auftakt sprachen auch Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper, Hedwig Tarner als Sprecherin des Kreisverbandes und Direktkandidatin für den Nord-Kreis, sowie Ali Baş als Kandidat für den Süden. Katja Behrendt vom Ortsverband der Grünen moderierte die rund 90-minütige Veranstaltung.

Neubaur, Tarner und Baş sprachen über die Kernthemen grüner Politik: Erneuerbare Energien, Infrastruktur, Mobilität, Bildung, soziale Gerechtigkeit und über einen umfassenden Artenschutz. „Die Menschen in der Ukraine sind Opfer des Angriffskrieges vom Kriegsverbrecher Putin. Wir sind erpressbar darüber, dass wir einseitig so abhängig sind von Rohstoffen aus Russland,“ so Mona Neubaur. Als ihre erste Maßnahme in einer möglichen Regierungsverantwortung werde sie die pauschale Abstandsregelung für Windräder von 1000 Metern abschaffen. Wichtig ist es Mona Neubaur, hierbei für Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen und sie an den Anlagen zur regionalen Energiegewinnung zu beteiligen.

Frieden, Freiheit und Unabhängigkeit von fossilen Energien von Diktatoren

Die Grünen streben mit aller Macht und Schnelligkeit eine eigenständige Energieversorgung und Verkehrswende an. Die Verkehrswege optimieren, den Ausbau von Bus und Bahn forcieren und bis 2025 ein Schnellbusnetz für NRW einführen, damit alle Menschen auch ohne eigenes Auto mobil sind und am Leben teilhaben können, nannte Neubaur als weitere Themen. Für das Radfahren fordert sie mehr Sicherheit und Platz in den Städten.

Die aktuelle Schulpolitik kritisierte sie scharf. „Bildungspolitik muss endlich im 21. Jahrhunderten ankommen.“ Der Telgter Musiker und Songwriter Martin Degener schloss mit aktuellen selbst geschriebenen Texten den Wahlkampfauftakt der Grünen ab.