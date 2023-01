Einblicke direkt aus der Praxis

Zum 18. Mal finden die Berufsinformationstage (BIT) in Warendorf statt. In der Auftaktveranstaltung wird Architekt Alexander Hoffmann über das im 3D-Druck enstandene Wohnhaus in Beckum berichten. Es folgen weitere 27 Veranstaltungen.

Das Programm der Berufsinformationstage (BIT) 2023 wurde in den „Ideenräumen“ in Warendorf vorgestellt.

Die Entscheidung über die berufliche Laufbahn zählt zu den wichtigsten Entscheidungen, die junge Menschen im Leben treffen müssen. Dabei helfen ihnen in der Region um Warendorf seit 2005 – in diesem Jahr zum 18. Mal – die BIT, die Berufsinformationstage, veranstaltet vom Lions Club Warendorf und dem Rotary Club Warendorf.

Björn Plaas für den Rotary Club und Prof. Peter Degen - in Vertretung für Dr. Thomas Dorsel - für den Lions Club, stellten am Dienstagabend die diesjährige Informationsreihe vor, die nach den Online-Veranstaltungen in der Pandemiezeit wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird.

Über 30 Berufsfelder werden vorgestellt

In der Auftaktveranstaltung am 27. Februar um 11.30 Uhr in der Gesamtschule wird Architekt Alexander Hoffmann über das vielfach in den Medien vorgestellte Wohnhaus in Beckum, das im 3D-Druck entstanden ist, berichten. An den Nachmittagen folgen insgesamt 27 weitere Veranstaltungen, in die mit dem hinzugekommenen Berufskolleg und der Gesamtschule nunmehr alle weiterführenden Schulen Warendorfs eingeschlossen sind. Sie umfassen eine breite Palette von über 30 Berufsfeldern, inklusive der Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren, im Ausland durch Work and Travel oder als Au-Pair tätig zu sein. Zudem gibt es Informationen zum Zulassungsverfahren für das Studium.

Ziel der BIT ist es, den Schülerinnen und Schülern darzustellen, welche verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten im Münsterland, aber auch darüber hinaus bestehen. Zudem können sich auch die Eltern informieren. Rund ein Drittel der Teilnehmenden im letzten Präsenzjahr waren Eltern.

Informationen direkt aus der Praxis

Die BIT-Veranstaltungen unterscheiden sich von anderen Berufsberatungen dadurch, dass die ehrenamtlich Referierenden in leitenden Positionen oder selbstständig tätig sind, somit aus der Berufspraxis stammen. Sie werden unterstützt vom Beraterteam der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und – das ist das Besondere an der BIT – von Junior-Referierenden, die noch im Studium, in der Ausbildung oder erst kurz im Beruf sind und somit von den Interessierten altersmäßig nur wenig entfernt.

Meist ergeben sich im Nachgang zu den Vorträgen noch zahlreiche Gespräche zwischen Interessierten und Referierenden. Dies sei der große Vorteil gegenüber den Online-Veranstaltungen, betonte Björn Plaas, denn hierbei sei der persönliche Kontakt hilfreicher und intensiver als am Bildschirm.

Teilnahme ist kostenfrei

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Sie richten sich an alle Interessentinnen und Interessenten ab Klasse zehn, aus der Region sowie auch gerne weit über die Stadt und Kreisgrenze Warendorfs hinaus.

Weitere Informationen zu den BIT 2023 enthalten die Informationsflyer, die die Organisatoren bei der Vorstellung des Programms in den „Ideenräumen“ in Warendorf präsentierten und unter anderem an Vertreter der Schulen aushändigten. Zudem werden viele Plakate in den Bussen der Region auf die BIT hinweisen und nicht zuletzt finden sich alle Informationen unter www.bit-warendorf.de.