100-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (15.45 Uhr) auf der L 793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst ist eine 100-jährige Frau aus Gütersloh schwer verletzt worden. Sie war als Beifahrerin im Auto ihrer 69-jährigen Tochter mitgefahren. Diese kam mit ihrem Ford hinter einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro, heißt es im Polizeibericht.