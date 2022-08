1000 Jahre Stiftstradition

Foto:

Der Förderkreis der Stiftskammer weist im Rahmen der Ausstellung auf Neuerungen hin: Alle Besucher erwartet am Sonntag und in den kommenden Wochen die Sonderausstellung „In den Mittelpunkt gerückt“. Diese hebt in völlig neuer Art und Weise das älteste Buch in der Ausstellung hervor: das Emmaevangeliar. Seit gut 20 Jahren liegt das Evangeliar in der Stiftskammer. Seit dem 10 Juli diesen Jahres kann man aber nicht nur die zwei geöffneten Seiten anschauen, sondern man kann mit Hilfe neuer Techniken jede Seite ansehen, quasi in dem kostbaren Buch blättern. Dazu gibt es einen Flyer, der das Evangeliar in die damalige Zeit einordnet und viele Hinweise, um das Buch besser zu verstehen. ,Die neue Darstellung wird einen Besuch in der Petrikapelle lohnenswert machen